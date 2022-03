Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point du FC Barcelone sur l’avenir d’Haaland !

Publié le 4 mars 2022 à 9h15 par B.C.

Alors qu’il a été annoncé ce jeudi que Xavi avait fait le déplacement en Allemagne afin d’y rencontrer Erling Haaland pour le convaincre d’opter pour le FC Barcelone, l’entourage de l’Espagnol n’a pas voulu confirmer cette information.

La bataille est lancée pour Erling Haaland ! Sous contrat jusqu’en 2024, le Norvégien devrait quitter le Borussia Dortmund cet été, et les grandes manœuvres ont déjà été lancées dans ce dossier. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG souhaite miser sur Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid est également positionné, tout comme le FC Barcelone. Ce jeudi, L’Esportiu annonçait d’ailleurs que Xavi et Jordi Cruyff, respectivement entraîneur et membre du secrétariat technique du Barça, s’étaient rendus en Allemagne pour s’entretenir avec Erling Haaland, mais en Catalogne, on se montre prudent.

Le clan Xavi ne veut rien dire