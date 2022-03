Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi met le feu au feuilleton Haaland !

Publié le 3 mars 2022 à 13h45 par Th.B.

Bien que le PSG soit sur les rangs afin d’accueillir Erling Braut Haaland, le FC Barcelone n’envisagerait certainement pas de laisser le champ libre à Leonardo. Et pour ce faire, après le président Joan Laporta, cela aurait été au tour de Xavi Hernandez et de Jordi Cruyff de s’entretenir avec Haaland.

C’est à ne plus savoir où donner de la tête. Que ce soit du côté de Chelsea, de Manchester United, de Manchester City, du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore du PSG, tous semblent être sur les rangs pour accueillir Erling Braut Haaland. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier, les décideurs du PSG font du buteur du Borussia Dortmund leur priorité absolue pour l’été prochain si Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain à l’expiration de son contrat le 30 juin prochain. D’ailleurs, le FC Barcelone compterait bien jouer sa carte à fond et aurait déjà rencontré son agent Mino Raiola par le biais du président Joan Laporta d’après Fabrizio Romano.

Xavi et Cruyff auraient rendu visite à Haaland !