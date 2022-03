Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simons, Michut... Leonardo dévoile sa stratégie pour conserver les titis !

Publié le 3 mars 2022 à 12h45 par B.C.

Alors que le PSG éprouve de grosses difficultés à conserver ses jeunes espoirs ces dernières années, Leonardo s’est prononcé sur sa stratégie pour régler ce problème.

Depuis l’arrivée des Qataris en 2011, le PSG éprouve de grosses difficultés à conserver ses jeunes joueurs, et le club est accusé de ne pas faire assez confiance à sa formation, tandis que pendant ce temps, les stars s’accumulent dans l’effectif professionnel. Actuellement, le PSG est confronté à de nouveaux cas problématiques en interne et tente ainsi de convaincre Xavi Simons ou encore Edouard Michut de s’inscrire dans la durée à Paris, alors que d’autres titis pourraient être tentés d’aller voir ailleurs à l’avenir, comme ce fut le cas d’Adil Aouchiche ou Tanguy Kouassi par le passé. Interrogé sur le sujet par L’Équipe , Leonardo en a dit plus sur sa stratégie pour régler ce problème.

« Au centre de formation, on a installé une ambiance très positive »