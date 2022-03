Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante de Leonardo sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 3 mars 2022 à 9h15 par G.d.S.S.

Même si le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration en juin prochain au PSG, Leonardo conserve bon espoir de parvenir à prolonger l’attaquant français et indique que ce dernier y réfléchit de plus en plus.

Le PSG peut-il encore prolonger Kylian Mbappé, qui arrive au terme de son contrat au Parc des Princes ? Le feuilleton ne cesse de faire couler beaucoup d’encre depuis maintenant plusieurs mois, d’autant que Mbappé est déjà promis à une signature libre au Real Madrid par la presse espagnole. Et malgré les récentes révélations faisant état d’une offre contractuelle à hauteur de 50M€ nets par an, Leonardo a nié cette proposition dans les colonnes de L’Equipe, mais se montre toutefois confiant sur le futur de Mbappé au PSG.

« Il veut rester de plus en plus »