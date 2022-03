Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a lâché un incroyable message sur Mbappé en privé !

Publié le 3 mars 2022 à 4h45 par A.M.

Malgré l'offre colossale du PSG pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le Real Madrid serait toujours très serein concernant la signature de l'attaquant français.

Le PSG a décidé de sortir le grand jeu pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain. Selon les informations du Parisien , le club de la capitale a transmis une offre basée sur contrat allant jusqu'en 2024 assorti d'un salaire annuel net avoisinant les 50M€ ainsi qu'une prime de fidélité de 100M€. Cependant, cela ne semble pas faire vaciller le Real Madrid selon le journaliste espagnol Josep Pedrerol.

«Au Real, personne ne s'inquiète des prétendues offres faites à Mbappé»