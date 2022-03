Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a tranché pour l’offre légendaire du Qatar !

Publié le 2 mars 2022 à 10h45 par B.C.

Alors que le PSG aurait formulé une offre colossale à Kylian Mbappé, ce dernier pourrait rester insensible à l’argent du Qatar.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé continue de laisser planer le doute pour son avenir. Alors que le Bondynois dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid et semble toujours se diriger vers la capitale espagnole, son entourage est moins catégorique sur le sujet et voit d’un bon œil une prolongation au PSG comme vous l'a révélé le10sport.com. Une division au sein du clan Mbappé qui pourrait faire les affaires des Qataris, qui auraient décidé de formuler une nouvelle offre colossale à l’international français : un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec un salaire annuel de 50M€ nets et une prime de fidélité de 100M€. Avec cette proposition, le PSG espère prendre la main dans ce dossier, mais cela pourrait ne pas suffire à Kylian Mbappé.

Mbappé privilégie toujours le sportif