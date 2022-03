Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole en remet une couche sur Kylian Mbappé !

Publié le 2 mars 2022 à 9h15 par A.C.

Le Real Madrid semble convaincu que Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat avec le Paris Saint-Germain et arrivera donc libre dès le mois de juillet prochain.

C’est le gros sujet du moment en Espagne. Depuis son but contre le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions (1-0) et les déclarations de ces derniers jours, de l’autre côté des Pyrénées on semble avoir quelques doutes. Il est vrai que si Kylian Mbappé semble toujours penser à un avenir madrilène, dans son entourage on serait divisé sur le sujet et nous vous avons expliqué sur le10sport.com que sa mère pousse notamment pour une prolongation au Paris Saint-Germain. Pour le moment aucun accord ne semble toutefois se rapprocher, même si le PSG semble avoir senti le vent tourner et aurait selon MARCA formulé une nouvelle offre de deux ans... refusée par Mbappé.

Mbappé vit ses derniers mois au PSG