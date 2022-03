Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le constat accablant de Riolo sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 2 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG tente désespérément de prolonger in-extremis le contrat de Kylian Mbappé, Daniel Riolo estime qu’il s’agit clairement d’un aveu de faiblesse de la part des dirigeants franciliens.

Ces derniers mois, le PSG a fait des choix forts avec la prolongation de Neymar ainsi que les recrutements de Sergio Ramos et Lionel Messi. Mais pendant ce temps-là, le contrat de Kylian Mbappé est en train d’arriver à expiration, et le PSG semble bien parti pour perdre son meilleur élément sans toucher la moindre indemnité de transfert. C’est pourquoi le Qatar tente désespérément de prolonger Mbappé avec un bail de courte durée et un salaire XXL, mais il est peut-être déjà trop tard à en croire Daniel Riolo qui a évoqué le dossier sur RMC Sport .

« Ils sont en train de s’apercevoir qu’ils ont merdé »