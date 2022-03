Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette star d'Ancelotti a pris une décision retentissante !

Publié le 2 mars 2022 à 0h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio voudrait continuer son aventure à la Maison-Blanche. Dans cette optique, l'international espagnol devrait rencontrer sa direction cet été pour parler prolongation.

Désireux de s'offrir les services de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland, le Real Madrid envisagerait de faire le ménage dans son effectif lors du prochain mercato estival. En effet, pour se donner les moyens de ses ambitions avec les deux stars, le club merengue compterait dégraisser pour alléger sa masse salariale et récolter des fonds. Et cela tomberait bien, puisque Marco Asensio se poserait des questions sur son avenir au Real Madrid, conscient que son temps de jeu pourrait être sérieusement impacté en cas d'arrivée de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland.

Marco Asensio veut finalement rester au Real Madrid