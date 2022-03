Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du départ de Lionel Messi déjà connue ?

Publié le 2 mars 2022 à 6h45 par T.M.

Alors qu’un départ de Lionel Messi ne serait pas à prévoir pour ce mercato estival, à l’été 2023, cela pourrait bien être différent. Explications.

Les questions se posent déjà pour l’avenir de Lionel Messi, lui qui dispose pourtant d’un contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, ainsi qu’une année supplémentaire en option. Mais face aux différentes rumeurs à propos de l’Argentin, Le Parisien a assuré ce mardi qu’un départ ne serait pas à l’ordre du jour pour le prochain mercato estival. La saison prochaine, on devrait donc encore voir Messi sous le maillot du PSG. Avant qu’il parte ailleurs ?

Un départ en 2023 ?