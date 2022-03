Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a fixé une énorme condition pour son avenir !

Publié le 2 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ du PSG, Mauricio Pochettino aurait fixé ses conditions à Manchester United.

Depuis plusieurs mois, le départ de Mauricio Pochettino ne cesse d'être commenté. Et pour cause, l'entraîneur du PSG est la grande priorité de Manchester United pour remplacer Ralf Rangnick qui assure simplement l'intérim depuis le départ d'Ole Gunnar Solskjær. Et Mauricio Pochettino est loin d'être réticent à l'idée de rejoindre les Red Devils . Comme l'explique Fabrizio Romano, Mauricio Pochettino souhaite retrouver ce rôle de manager, propre aux entraîneurs en Premier League.

«Il veut être un entraîneur important pour le club»