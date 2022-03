Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles précisions sur le dossier Pochettino !

Publié le 1 mars 2022 à 13h15 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino est annoncé du côté de Manchester United pour la saison prochaine, Fabrizio Romano a apporté des précisions sur ce dossier.

Entraîneur du PSG et sous contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino pourrait toutefois ne pas s’éterniser sur le banc parisien. Alors que les critiques s’abattent sur l’Argentin, un départ devrait intervenir à la fin de la saison. Aujourd’hui, il ne fait quasiment plus aucun doute que Pochettino sera remercié dans quelques mois. Le natif de Murphy ne devrait pour autant pas rester longtemps sans club puisque Manchester United en ferait sa priorité pour remplacer Ralf Rangnick à l’issue de son intérim.

« Il a toujours été très apprécié »