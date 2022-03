Foot - Mercato

Mercato : Cet énorme regret affiché sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 1 mars 2022 à 10h10 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, Matthijs De Ligt regrette son départ de dernière minute pour Manchester United l’été dernier.

Pendant trois saisons, Cristiano Ronaldo a brillé sur le front de l’attaque de la Juventus Turin, mais l’attaquant portugais a finalement opté pour un retour aux sources l’été dernier alors qu’il était poussé vers la sortir par le club bianconero CR7 est donc retourné à Manchester United dans le cadre d’un transfert à 15M€ et qui s’est réglé dans les dernières heures du mercato estival, ce qui n’a pas vraiment laissé le temps à la Juve de se retourner comme le regrette Matthijs De Ligt dans un entretien accordé à Rondo .

De Ligt regrette CR7