Mercato : Ces révélations improbables sur le transfert de Gaëtan Laborde !

Publié le 1 mars 2022 à 8h50 par La rédaction mis à jour le 1 mars 2022 à 8h51

Transféré de Montpellier à Rennes cet été, Gaëtan Laborde affole les compteurs. Accompagné de Benjamin Bourigeaud, le buteur rennais est revenu sur son transfert qui s’est débloqué… sur une plage à Mykonos.