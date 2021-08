Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : Après Laborde, l'OL lance la piste Bayo !

Publié le 26 août 2021 à 21h31 par Alexis Bernard mis à jour le 26 août 2021 à 21h38

A la recherche d'un attaquant, l'OL a ouvert la piste menant à Gaëtan Laborde. Et les Gones viennent de se renseigner sur Mohamed Bayo, le buteur de Clermont.