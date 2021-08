Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : L’OL et l’ASSE pensent à Malang Sarr (Chelsea)

Publié le 26 août 2021 à 9h58 par Alexis Bernard

A la recherche d’un défenseur central, l’OL et l’ASSE viennent de prendre des renseignements sur l’ancien niçois Malang Sarr.

Pour renforcer un secteur défensif en plein doute, l’OL explore plusieurs pistes en cette fin de mercato. Et le divorce plus que consumé avec Marcelo incite d’autant plus les Gones à se chercher du renfort dans l’axe central. Selon nos informations, les dirigeants lyonnais viennent très récemment de prendre la température dans le dossier Malang Sarr. Recruté libre de tout contrat par Chelsea à l’été 2020, l’ancien niçois est disponible pour un prêt cette saison. Les Blues de Thomas Tuchel souhaitent lui offrir du temps de jeu en Europe, comme ils l’ont fait la saison passée, avec Porto (19 rencontres, 1 but). Pour l’heure, l’OL n’est qu’au stade des discussions et n’a rien proposé, à Chelsea comme au joueur. Et d’après nos sources, c’est également le cas pour l’ASSE de Claude Puel. Même intérêt, même stade de prise de contact pour Malang Sarr (22 ans)