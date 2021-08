Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tous les feux au vert pour le nouvel objectif de Longoria ?

Publié le 26 août 2021 à 7h30 par A.C.

Pablo Longoria souhaiterait offrir un nouveau renfort à Jorge Sampaoli, avec Adam Ounas du Napoli.

A part Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder, à l’Olympique de Marseille on ne peut pas vraiment compter sur d’autres ailiers de métier. Un problème que Pablo Longoria souhaite régler au plus vite ! Il Corriere dello Sport a annoncé ce mercredi matin que l’OM aurait présenté une offre de 13M€ au Napoli pour Adam Ounas, qui a passé les dernières saisons en prêt. Une piste confirmée que nous avons pu vous confirmer sur le10sport.com, puisque le prêt d'Ounas pourrait être bouclé au cours des prochaines heures. La presse italienne a toutefois annoncé qu'un prêt ne convaincrait pas vraiment les Napolitains, qui souhaiteraient récupérer 15M€ d’un départ d’Ounas, à moins d’un an de la fin de son contrat.

Le Napoli ouvert à un prêt d’Ounas !