Mercato : Messi, une signature plus que rentable pour le PSG…

Publié le 1 mars 2022 à 10h20 par La rédaction

L’arrivée de Lionel Messi a permis au PSG de renforcer sa position de club incontournable dans la planète foot. Et de générer d’importants revenus.

Le coup de tonnerre qui a suivi l’arrivée de Lionel Messi au PSG a encore une résonnance six mois plus tard. Il faut dire qu’avec six Ballons d’Or et le statut de « meilleur joueur de l’Histoire » pour une grande partie des amoureux du foot, l’Argentin n’est pas n’importe qui. Paris l’a bien compris et profite allègrement de cette signature cinq étoiles. Si son rendement sur le terrain se fait encore attendre (au regard de ses dernières prestations, et sa nouvelle relation avec Kylian Mbappé, il semble que le roi soit de retour), en dehors, le PSG capitalise sur tous les fronts. Après avoir provoqué un raz de marée aux boutiques parisiennes, Lionel Messi continue de faire tourner à plein régime les ventes de maillot. En 2021, il est tout simplement le footballeur qui a vendu le plus de tuniques (1,2 million). Seul Cristiano Ronaldo, nouveau joueur de Manchester United, parvient à franchir le cap symbolique du million de ventes. Avec Kylian Mbappé (799 000) et Neymar (547 000), le PSG se frotte les mains.

Des contrats pub à gogo