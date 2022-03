Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel serait l'attaquant idéal pour succéder à Mbappé ?

Publié le 3 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, le PSG anticipe un éventuel départ de son attaquant et prospecte sur le marché. Mais quel serait le meilleur joueur pour le remplacer ?

L'été prochain, le PSG pourrait être contraint de recruter un nouvel attaquant. Et pour cause, le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et comme révélé par le10sport.com, l'attaquant français a un accord verbal avec le Real Madrid ce qui offre une forme de sérénité au club merengue . Malgré tout, le PSG tente tout pour prolonger son numéro 7 comme en témoignent les informations du Parisien qui révélait que Kylian Mbappé s'était vu offrir un contrat de deux ans avec à la clé un salaire de 50M€ nets annuels et une prime de fidélité de 100M€. Mais bien que la priorité du PSG soit de prolonger son attaquant, le risque d'un départ contraint les Parisiens à scruter le marché pour trouver un nouveau buteur. Mais lequel serait le meilleur ?

Haaland la priorité ?

Dans cette optique, plusieurs pistes circulent. L'été dernier, le10sport.com vous révélait le plan de vol du PSG. La priorité en cas de départ de Kylian Mbappé se nomme Erling Braut Haaland. Toutefois, la concurrence s'annonce rude dans ce dossier puisque la plupart des grands clubs européens sont intéressés par le Norvégien. Par conséquent, le PSG s'intéresse également à Robert Lewandowski dont le contrat au Bayern Munich s'achève en juin 2023. Et comme Fabrizio Romano l'a révélé, pour le moment, il n'existe aucune discussion pour une prolongation. Ces derniers mois, d'autres noms ont circulé à l'image d'Harry Kane (Tottenham), Mohamed Salah (Liverpool) ou encore Cristiano Ronaldo (Manchester United).



Selon vous, quel joueur doit remplacer Kylian Mbappé ?