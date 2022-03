Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme pression mise sur le clan Mbappé ?

Publié le 3 mars 2022 à 19h15 par A.C.

Kylian Mbappé et son entourage semblent être arrivés à un tournant important, avec le contrat qui le lie au PSG qui touche à son terme et le Real Madrid qui l’attend les bras ouverts.

Restera ? Ne restera pas ? Ces questions semblent obséder tout le monde au Paris Saint-Germain, des plus hautes instances jusqu’au simple supporter. Le prodige français se retrouve en effet à seulement quelques mois de la fin de son contrat et si selon nos informations un accord de principe existe déjà avec le Real Madrid, le PSG n’a pas dit son dernier mot. Le Parisien a en effet récemment révélé qu’une offre titanesque devrait être soumise à Mbappé, pour le convaincre de prolonger. Le quotidien parle notamment d’un salaire de 50M€ par an, ainsi que d’une prime à la signature de 100M€, du jamais vu pour un joueur âgé de seulement 23 ans.

Le PSG semble trop insistant...