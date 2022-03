Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bataille est lancée pour Erling Braut Haaland !

Publié le 3 mars 2022 à 16h30 par Th.B.

Alors que le PSG envisage de faire d’Erling Braut Haaland le successeur de Kylian Mbappé en cas d’échec au niveau de sa prolongation de contrat, le FC Barcelone aurait déjà avancé ses pions pour le Norvégien. Le club catalan aurait d’ailleurs Mino Raiola dans sa poche.

« S’il veut rester ? De plus en plus. C’est une question de ressenti. Le joueur français, quand il débute, a l’objectif de jouer à l’étranger (…) Nous, on n’est pas vendeurs, ça change l’esprit. Maintenant, je pense que Kylian a vraiment une grande réflexion. Le ressenti qu’il y a eu samedi au stade c’est magnifique. Quelque chose se crée, pas seulement pour lui. Je ne suis pas là pour être mielleux mais d’autres clubs n’ont pas des ultras comme ça. Ça peut peser (…) Le pourcentage de chances de le voir prolonger ? Je ne saurais dire, mais on a des possibilités. Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder. Je ne pense pas qu’il jugera sur le résultat contre le Real » . À l’occasion d’un long entretien accordé à L’Équipe ce jeudi, Leonardo a clairement fait savoir que ni lui, ni la direction sportive ni les hauts représentants du PSG ne comptaient baisser les bras quant à l’éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé. L’objectif serait toujours le même : trouver un terrain d’entente avec le numéro 7 du PSG pour qu’il rallonge son bail expirant en juin prochain. Et à présent, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 27 février dernier, sa mère Fayza Lamari est de plus en plus emballée par l’idée d’une prolongation de contrat au PSG. Cependant, si jamais cette éventualité ne se concrétisait pas et qu’il venait à quitter le club de la capitale en fin de saison, le Paris Saint-Germain songe depuis l’été dernier à Erling Braut Haaland, toujours selon les informations exclusives du 10sport.com datant du 25 août dernier.

Manchester City et le Real Madrid déterminés pour Haaland…

Cependant, la lutte s’annonce plutôt rude pour le PSG dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. La cause ? Manchester City serait toujours en quête d’un attaquant et espérerait faire du buteur du Borussia Dortmund sa nouvelle arme offensive malgré la signature de Julian Alvarez cet hiver. D’ailleurs, L’Esportiu a confié ce jeudi que l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola se serait déjà entretenu avec Haaland dans le cadre d’une potentielle signature dans le club fréquenté par son père Alf-Inge par le passé. Cependant, à la fois le Real Madrid et le FC Barcelone auraient la ferme intention d’attirer le Norvégien au Santiago Bernabeu et au Camp Nou. Le Real Madrid espérerait l’aligner sur le front de l’attaque de son effectif avec Kylian Mbappé lorsque le FC Barcelone jouerait sur la corde sensible.

…lorsque le Barça serait déjà passé à l’action !