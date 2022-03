Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une certitude en interne pour Haaland !

Publié le 3 mars 2022 à 14h10 par B.C.

Alors qu’une grosse bataille prend forme pour Erling Haaland, le Real Madrid resterait confiant dans ce dossier, tout en ayant à l’œil un concurrent en particulier.

Il est quasiment certain qu’Erling Haaland animera le mercato estival dans les prochains mois. Impressionnant avec le Borussia Dortmund, le phénomène norvégien de 21 ans est en effet courtisé par la plupart des cadors européens, à l’instar du PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Haaland est la cible prioritaire des Parisiens en cas de départ de Kylian Mbappé, mais le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich sont également sur ses traces. Et du côté de la Casa Blanca , on se méfierait d’un prétendant en particulier.

Le Real ne craint pas le Barça, mais City