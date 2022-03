Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme dossier de Leonardo sur le point d’être bouclé par le Barça ?

Publié le 3 mars 2022 à 13h15 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, Franck Kessié semble finalement prendre le chemin du FC Barcelone.

Après avoir mis la main l’été dernier sur Gianluigi Donnarumma, arrivé libre en provenance de l’AC Milan, Leonardo souhaiterait jouer un mauvais tour de plus à son ancien club en s’attachant les services de Franck Kessié. Comme le portier italien, le milieu de 25 ans s’est fait remarquer avec les Rossoneri et arrive en fin de contrat. Une situation qui n’a pas échappé au PSG, annoncé sur les traces de l’Ivoirien depuis plusieurs mois. Cependant, le FC Barcelone vise également Franck Kessié, et c’est bien Xavi qui aurait la main dans ce dossier.

Le Barça favori pour Kessié