Mercato - FC Nantes : Waldemar Kita fait passer un message fort sur son avenir !

Publié le 3 mars 2022 à 11h25 par B.C. mis à jour le 3 mars 2022 à 11h26

Après la qualification du FC Nantes pour la finale de la Coupe de France, Waldemar Kita s’est réjoui de la prestation de son club, tout en se prononçant sur sa situation personnelle.