Mercato - OM : Edouard Mendy se prononce sur un retour à l’OM !

Publié le 3 mars 2022 à 10h30 par G.d.S.S.

Devenu titulaire indiscutable dans les buts de Chelsea, Edouard Mendy était pourtant remplaçant à l’OM il y a quelques années. Et le gardien sénégalais n’exclut pas l’idée d’un retour au sein du club phocéen…

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea la saison passée et de la CAN cet hiver avec le Sénégal, Edouard Mendy (30 ans) s’est donc imposé comme une référence mondiale au poste de gardien. Une trajectoire pour le moins atypique, puisque l’ancien joueur du Stade Rennais et de Reims était remplaçant du remplaçant à l’OM lors de son passage au club durant la saison 2015-2016. D’ailleurs, dans un entretien accordé à Onze Mondial , le joueur de Chelsea se prononce sur l’éventualité d’un retour à l’OM avant la fin de sa carrière.

« Si Dieu le veut… »