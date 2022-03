Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup à la Ferran Torres pour le prochain renfort de Xavi ?

Publié le 3 mars 2022 à 7h00 par A.D.

Désireux de renforcer sa défense, le FC Barcelone s'activerait en coulisses pour boucler l'arrivée libre et gratuite d'Andreas Christensen. Pour mettre toutes les chances de son côté, la direction catalane utiliserait la même méthode qu'avec Ferran Torres.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen aurait alerté Xavi. Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le coach du FC Barcelone aimerait désormais renforcer sa défense centrale. Dans cette optique, Xavi aurait identifié le profil d'Andreas Christensen, qui devrait quitter Chelsea librement et gratuitement à l'été 2022. Et pour obtenir gain de cause sur ce dossier, l'entraineur espagnol aurait envoyé Mateu Alemany en Angleterre, comme il a pu le faire pour boucler l'arrivée de Ferran Torres.

Mateu Alemany s'est rendu à Londres pour Andreas Christensen