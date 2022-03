Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier renfort à 0€ se confirme pour Xavi !

Publié le 3 mars 2022 à 9h30 par B.C.

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le FC Barcelone s’active pour boucler ses premiers dossiers. En interne, le club culé est confiant à l’idée de signer Andreas Christensen, avec qui les négociations sont avancées.

Avec les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone s’est considérablement renforcé lors du dernier mercato estival, permettant à l’équipe de Xavi d’enchaîner les bons résultats. Mais Joan Laporta est loin d’avoir terminé le renouvellement de l’effectif. Désormais, le président du FC Barcelone souhaite remodeler la défense, et plusieurs pistes ont été activées, à l’instar de celle menant à Andreas Christensen. Libre à l’issue de la saison, le Danois de Chelsea verrait d’un bon œil son arrivée en Catalogne, et le FC Barcelone ne veut pas perdre de temps.

Le Barça accélère pour Andreas Christensen