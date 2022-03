Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie fracassante de Koeman sur son départ du Barça !

Publié le 3 mars 2022 à 8h30 par T.M.

Aujourd’hui, Ronald Koeman n’est donc plus l’entraîneur du FC Barcelone. Remercié, le Néerlandais garde d’ailleurs cette décision un peu en travers de la gorge.

Suite à l’élection de Joan Laporta comme président du FC Barcelone, de nombreuses questions s’étaient posées sur l’avenir de Ronald Koeman. Finalement, l’été dernier, le Néerlandais avait été confirmé sur le banc du club catalan. Cela n’aura duré que quelques mois. En effet, en octobre, alors que les résultats du Barça n’étaient clairement pas les meilleurs, Koeman a été remercié par Laporta et c’est Xavi qui est venu s’installer en Catalogne.

« Je ne peux pas prétendre qu'il ne s'est rien passé »