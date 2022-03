Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi sauvé par Donnarumma pour ce protégé de Raiola ?

Publié le 3 mars 2022 à 7h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Ajax, Noussair Mazraoui serait dans le viseur du FC Barcelone et du Milan AC. Et grâce à Mino Raiola et Gianluigi Donnarumma, le Barça pourrait voir les Rossoneri battre en retraite sur ce dossier.

Alors que Sergino Dest ne lui donnerait pas entière satisfaction, Xavi aurait décidé de recruter un nouvel arrière droit lors du prochain mercato estival. Pour ce faire, le technicien du FC Barcelone pourrait une nouvelle fois piocher à l'Ajax. En effet, Xavi serait fan de Noussair Mazraoui et verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter pour 0€ ; l'international marocain étant en fin de contrat le 30 juin. Toutefois, le Milan AC serait également sur les traces du défenseur de l'Ajax. Mais heureusement pour le Barça, les Rossoneri seraient refroidis par Mino Raiola sur ce dossier.

Le Milan AC pourrait oublier Mazraoui à cause de l'affaire Donnarumma