Mercato - Real Madrid : Ancelotti a recalé cette piste chaude du Barça !

Publié le 2 mars 2022 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen serait partagé entre le FC Barcelone et le Bayern. Et pourtant, l'international danois aurait pu poser ses valises au Real Madrid.

De retour depuis peu au FC Barcelone, Xavi a déjà frappé fort sur le marché. En effet, le coach espagnol a enregistré les signatures de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. Et il ne voudrait pas en rester-là. En effet, Xavi aimerait également se montrer actif lors du mercato estival. Dans cette optique, le technicien du Barça aurait identifié le profil d'Andreas Christensen. En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, le défenseur danois serait également dans le viseur du Bayern en vue de la prochaine fenêtre de transferts. Et alors que le Real Madrid aurait pu plomber les plans catalans et bavarois, Xavi et Julian Nagelsmann n'auraient pas à craindre Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid aurait snobé Andreas Christensen