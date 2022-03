Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça va frapper très fort pour Erling Haaland !

Publié le 2 mars 2022 à 20h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Toutefois, le club de la capitale ferait mieux de se méfier du FC Barcelone sur ce dossier. En effet, le Barça compterait mettre le paquet sur le numéro 9 du Borussia Dortmund.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG a un accord de principe avec la Maison-Blanche pour un transfert libre et gratuit. Conscient de la situation de Kylian Mbappé, Leonardo a déjà tout prévu pour sa potentielle succession. En effet, selon Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG compte miser en priorité sur Erling Haaland en cas de départ de son attaquant français. Toutefois, il devrait faire face à la concurrence du FC Barcelone sur ce dossier.

Le Barça veut miser gros sur Erling Haaland