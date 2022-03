Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau concurrent pour Leonardo dans le dossier Lewandowski !

Publié le 3 mars 2022 à 7h15 par La rédaction

Intéressé par Robert Lewandowski pour prendre la place de Kylian Mbappé, le PSG pourrait voir Arsenal se positionner sur le dossier.

Vu la situation actuelle de Kylian Mbappé, Leonardo est obligé de se pencher sur sa succession. Comme vous l’a révélé le10sport.com en exclusivité l’été dernier, Robert Lewandowski est une solution pour le PSG afin de succéder à l’international français. En fin de contrat en 2023 avec le Bayern Munich, Lewandowski laisse planer le doute concernant son avenir. « Je suis ouvert à tout, mais pour moi, la seule chose importante est ce qui se passe lors du prochain match. Tout ce qui concerne les contrats est un sujet secondaire et reste en arrière-plan », déclarait le Polonais au micro de Sky Sports . Mais le PSG n’est pas seul…

Arsenal rejoint la course