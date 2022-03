Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet prévient Longoria pour son avenir !

Publié le 3 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OM, Dimitri Payet n'a pas l'intention de raccrocher les crampons pour le moment.

En janvier 2017, Dimitri Payet faisait son grand retour à l'OM. Premier renfort colossal de l'ère McCourt, le Réunionnais es toujours le plus gros transfert de l'histoire de l'OM qui avait déboursé 30M€ pour le rapatrier en provenance de West Ham. Et récemment, il a prolongé son contrat jusqu'en 2024 date à laquelle il aura 37 ans, un âge qui le rapprochera de la retraite. Mais Dimitri Payet refuse d'y penser pour le moment.

«J'essaierai de pousser au plus loin»