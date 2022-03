Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria avait fait une énorme annonce à une recrue estivale !

Publié le 3 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Arrivé l'été dernier à l'OM, Pau Lopez révèle que Pablo Longoria a rapidement mis les choses au clair concernant sa concurrence avec Steve Mandanda.

L'été dernier, l'OM s'est fixé pour objectif de recruter un nouveau gardien de but afin de concurrencer Steve Mandanda. Dans cette optique, Pau Lopez a été prêté en provenance de l'AS Roma, mais il a rapidement pris la place de titulaire dans les buts du club phocéen. Et pourtant, Pablo Longoria avait assuré à Pau Lopez qu'il partagerait bien son poste avec Steve Mandanda.

«Longoria m’a dit que le gardien c’est moi et Mandanda»