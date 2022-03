Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan fou du Qatar pour conserver Mbappé !

Publié le 3 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Bien décidé à conserver Kylian Mbappé, le PSG voit les choses en grand pour prolonger son attaquant dont le contrat s'achève en juin prochain.

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et après avoir réclamé son départ l'été dernier, l'attaquant du PSG pourrait rejoindre le Real Madrid libre l'été prochain. Ces dernières semaines, c'était d'ailleurs la grande tendance, mais comme Kylian Mbappé l'a lui-même reconnu, la double confrontation contre le club merengue en huitième de finale de la Ligue des champions a tout changé et repousse sa décision. Et le PSG compte bien s'engouffrer dans la brèche.

Le PSG lâche une offre légendaire pour Mbappé