Mercato - PSG : Le Real Madrid fait une annonce tonitruante en privé sur Mbappé !

Publié le 2 mars 2022 à 10h15 par B.C.

Alors que le PSG aurait formulé une offre historique à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger son bail, le Real Madrid resterait serein au sujet de l’international français.

À quatre mois de la fin de contrat de Kylian Mbappé, le PSG ne lâche pas l’affaire et tente le tout pour le tout afin de conserver sa star. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’international français dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid, mais plusieurs personnes au sein de son entourage ne voient pas d’un mauvais œil une prolongation, de quoi laisser une chance au PSG. D’après Le Parisien , les Qataris ont ainsi proposé un salaire annuel de 50M€ nets à Kylian Mbappé avec une prime de fidélité estimée à 100M€ nets pour un nouveau bail de deux saisons. Avec cette offre faramineuse, le PSG espère prendre le dessus sur le Real Madrid dans ce dossier, mais ces révélations sont loin d’effrayer Florentino Pérez.

« Au Real Madrid, personne ne s’inquiète »