Mercato - PSG : Le FC Barcelone joue son va-tout pour Haaland !

Publié le 2 mars 2022 à 18h15 par A.C.

Alors que le PSG, le Real Madrid et Manchester City semblent tenir la corde, Joan Laporta semble déterminé à faire pencher la balance du côté du FC Barcelone pour Erling Haaland.

Après la Norvège, l’Autriche et l’Allemagne, par ou va passer le phénomène Erling Haaland ? Alors que son contrat avec le Borussia Dortmund se termine en 2024, Mino Raiola semble préparer un transfert colossal pour un joueur que la moitié de l’Europe s’arrache. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain est dans le coup, mais ces derniers mois d’autres clubs semblent avoir avancé leurs pions avec le Real Madrid, Manchester City et le FC Barcelone. Dans une situation précaire, le club catalan souhaite à tout prix recruter une star mondiale cet été et Joan Laporta semble avoir un plan pour contourner la concurrence.

Ce printemps ou rien pour Haaland