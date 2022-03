Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche ses vérités sur le feuilleton Pochettino !

Publié le 3 mars 2022 à 10h45 par Th.B.

Que ce soit en fin de saison dernière pour Tottenham et le Real Madrid ou à l’automne 2021, moment où un départ à Manchester United était d’actualité, Mauricio Pochettino n’a été l’objet d’aucune approche concrète d’un autre club selon Leonardo lorsque le directeur sportif du PSG affirme ne pas avoir été contacté.

D’ici la fin de la saison, Mauricio Pochettino pourrait être remercié par les décideurs du PSG en raison des discussions dont il fait objet en coulisse comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en novembre dernier. Cependant, et quand bien même Pochettino venait à quitter le Paris Saint-Germain à un an de l’expiration de son contrat l’été prochain, l’Argentin aurait pu quitter son poste bien plus tôt. En effet, à l’occasion de la dernière intersaison, il a régulièrement été question de velléités de départ de Mauricio Pochettino seulement six mois après son arrivée. C’est en effet ce que Libération entre autres avançait à l’issue de la saison dernière avec un retour à Tottenham ou une nomination au Real Madrid et depuis l'automne dernier, un départ pour Manchester United. Cependant, Leonardo a tenu à mettre les choses au clair.

«Lui dit qu’aucun club ne l’a sollicité et personne ne nous a appelés»