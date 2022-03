Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Koeman s’interroge sur le départ de Lionel Messi…

Publié le 3 mars 2022 à 14h15 par T.M.

L’été dernier, le FC Barcelone n’a pas pu conserver Lionel Messi, qui a depuis rejoint le PSG. Un départ sur lequel s’interroge aujourd’hui Ronald Koeman.

Entre le FC Barcelone et Lionel Messi, l’histoire d’amour semblait partie pour durer à vie. L’été dernier, l’Argentin s’était d’ailleurs mis d’accord avec Joan Laporta pour parapher un nouveau contrat. Mais c’était sans compter sur les finances désastreuses du club catalan. Pour des raisons économiques, le Barça n’a alors pas pu conserver Messi. Une perte terrible pour les Blaugrana, qui ont depuis réussi à remonter un peu la pente. Il n’empêche que Ronald Koeman se pose quelques questions sur le départ du désormais joueur du PSG.

« Pourquoi Messi a-t-il dû partir ? »