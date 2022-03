Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG... L'avenir de Dembélé totalement relancé par cette nouvelle offre ?

Publié le 3 mars 2022 à 11h00 par B.C.

Actuellement dans sa dernière année de contrat et en froid avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est dans le viseur du PSG. Mais en Catalogne, on croit en un retournement de situation.

Poussé vers la sortie cet hiver, Ousmane Dembélé est finalement resté au FC Barcelone et se retrouve désormais maître de son destin. L’international français est en effet dans sa dernière année de contrat et pourra quitter librement la Catalogne à l’issue de la saison. Une situation qui n’a pas échappé au PSG, qui souhaiterait mettre la main sur Ousmane Dembélé, notamment en vue d’un possible départ d’Angel Di Maria comme l’expliquait dernièrement la Cadena COPE . Cependant, le FC Barcelone n’aurait pas encore écarté une prolongation du champion du monde tricolore.

La dernière offre du Barça pour Dembélé