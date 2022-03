Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est déjà acté pour l’arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG ?

Publié le 2 mars 2022 à 16h30 par T.M.

Si tous les scénarios semblent encore réalisables pour l’avenir d’Ousmane Dembélé, tout indique toutefois que le Français devrait mettre le cap vers le PSG. Et ce mercredi, la presse ibérique est venue en rajouter une couche à propos du joueur du FC Barcelone.

Cet hiver, Ousmane Dembélé n’a finalement pas accepté l’offre de prolongation du FC Barcelone qui était sur la table. De quoi alors provoquer une vive réaction de la part des Blaugrana. Publiquement, le club catalan avait réclamé le départ du Français. Finalement, malgré des intérêts du PSG, de Chelsea ou encore de Tottenham, Dembélé n’a pas quitté l’effectif de Xavi. Utilisé par l’entraîneur du Barça, le champion du monde fait d’ailleurs forte impression sur le terrain, en témoigne sa prestation lors du dernier match contre l’Athletic Bilbao avec 1 but et 2 passes décisives. Il n’empêche que l’avenir d’Ousmane Dembélé est encore loin d’être résolu. Arrivant au terme de son contrat, le numéro 7 du FC Barcelone pourra partir libre à la fin de la saison. Mais une prolongation ne serait toujours pas exclue du côté du Camp Nou. « Dembélé a pris connaissance de notre proposition et sait que nous avons toujours voulu qu'il reste. Nous espérons qu'à la fin de la saison, il réfléchira à nouveau », assurait Joan Laporta, président du Barça, il y a quelques jours, tandis que la presse espagnole expliquait que si Ousmane Dembélé faisait le premier pas auprès de sa direction, la porte pourrait s’ouvrir pour ce nouveau contrat.

Direction le PSG !