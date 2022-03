Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme punchline sur le dossier Cavani !

Publié le 2 mars 2022 à 13h00 par La rédaction

L’été dernier, le FC Barcelone s’est intéressé à Edinson Cavani. Finalement, l’Uruguayen est resté à Manchester United. Aujourd’hui il est sur les tablettes de Botafogo, le président du club brésilien s’est même payé le Barça.

Ce n’est pas une nouveauté, le FC Barcelone est dans le rouge financièrement. Pourtant, en interne, on insiste sur le fait que le club catalan a encore des ressources, en témoigne la déclaration d’Enric Masip questionné par La Cuatro : « Économiquement, il y a de l’argent. C’est une question de masse salariale, si tu libères, tu peux ». Pourtant, au Brésil, le ressenti n’est pas le même…

« J'ai plus d'argent que le Barça »