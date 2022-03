Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 mars 2022 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 2 mars 2022 à 12h31

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre au sujet de son avenir très incertain. La direction parisienne vient de lui faire parvenir une nouvelle proposition colossale qui pourrait tout changer, mais à en croire la presse espagnole, l’attaquant français portera les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé avec le PSG, alors que le contrat de l’attaquant français arrivera à son terme au Parc des Princes en juin prochain ? Ce dossier semblait acté il y a encore quelques semaines avec son départ libre pour le Real Madrid, d’autant que le10sport.com vous a révélé que Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le club merengue. Mais le Qatar n’a jamais vraiment lâché l’affaire dans ce dossier, conservant toujours l’espoir de parvenir à convaincre l’ancien Monégasque de fixer son avenir avec le PSG, et cet objectif pourrait finalement être atteint.

Le PSG proche d’un accord avec Mbappé ?

Mardi soir, Le Parisien a dévoilé les contours de la toute dernière offre de contrat formulée par la direction du PSG à Kylian Mbappé, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les dirigeants franciliens se sont donnés les moyens de convaincre leur star : un nouveau bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec un salaire annuel net de 50M€ et une prime de fidélité de 100M€. D’ailleurs, toujours selon la tendance dégagée par le quotidien, l’espoir serait plus que jamais revenu au PSG dans ce dossier qui pourrait donc connaître une issue inespérée il y a encore peu. La presse française se montre donc positive sur les chances parisiennes de conserver Kylian Mbappé, mais le discours s’avère relativement différent de l’autre côté des Pyrénées…

L’Espagne l’envoie déjà au Real Madrid !