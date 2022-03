Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria dit tout sur sa méthode de recrutement !

Publié le 2 mars 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Habitué aux périodes de mercato agitées depuis son arrivée à l’OM, d’abord en tant que directeur sportif puis dans la peau de président, Pablo Longoria s’est prononcé sur ses méthodes pour le recrutement du club phocéen.

Depuis le rachat de l’OM par Franck McCourt qui avait été officialisé en octobre 2016, le club marseillais a retrouvé de solides ambitions sur le marché des transferts. Et même si certains investissement ont rapidement pris l’allure de flop pour l’OM (Kevin Strootman, Kostas Mitroglou, Dario Benedetto…), d’autres recrutements ont apporté bien plus de satisfaction. Pablo Longoria, qui avait été nommé directeur sportif de l’OM en lieu et place d’Andoni Zubizarreta à l’été 2020, avant finalement été placé à la présidence du club il y a un peu plus d’un an, en février 2021, suite à la mise à l’écart de Jacques-Henri Eyraud par Frank McCourt. Mais le dirigeant espagnol a conservé ses méthodes de recrutement malgré son nouveau statut…

« Je suis né comme recruteur »

Interrogé sur les ondes de RMC Sport mardi soir, Pablo Longoria s’est confié sur les coulisses de son recrutement à l’OM et donne sa recette, basée sur l’anticipation et la communication : « Nous sommes évalués à la fin de la saison, les notes viennent à la fin de saison. Le moment de commencer le recrutement commence après le mercato d’hiver. On s’est projeté sur le prochain été avec Gigot. Dans un environnement économique difficile, il faut trouver toujours des solutions. Je suis né comme recruteur dans le football. Je suis très fier de mes collaborateurs et du travail qui est fait. Il y a des consensus avec le coach. Je suis ouvert à la discussion pour écouter les propositions du coach », indique Pablo Longoria. Une méthode qui semble porter ses fruits puisque Dimitri Payet n’a pas manqué d’encenser le président de l’OM, toujours sur RMC Sport : « Pablo est un président proche de ses joueurs. Le fait qu'on soit de la même génération, ça facilite les rapports. Il a été très transparent, il ne parle pas beaucoup mais quand il parle on l'écoute. Ça se passe bien avec lui, le bilan est plutôt positif », indique le capitaine de l’OM.

Longoria se retirera après l’OM