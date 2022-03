Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo répond sur l’offre de contrat légendaire pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 mars 2022 à 8h15 par G.d.S.S.

Ces dernières heures, il a été annoncé que le PSG avait formulé une nouvelle offre de prolongation de contrat colossale à Kylian Mbappé, à hauteur de 50M€ nets par an. Leonardo, le directeur sportif parisien, a nié cette information et s’explique sur cet épineux dossier.

Le PSG s’active plus que jamais pour tenter de boucler in-extremis la prolongation de contrat de Kylian Mbappé ! Comme l’a révélé Le Parisien mardi soir, le Qatar aurait même formulé une nouvelle offre légendaire pour un bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2024 comprenant un salaire annuel net de 50M€ ainsi qu’une prime de fidélité de 100M€. Une proposition en or, qui ferait donc de Mbappé le joueur le mieux payé de l’effectif du PSG devant Lionel Messi et Neymar, mais Leonardo lâche ses vérités à ce sujet dans un entretien accordé à L’Equipe .

« On n’a pas transmis d’offre précise »