Mercato - PSG : Le Qatar dégaine une offre légendaire pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 mars 2022 à 19h30 par Arthur Montagne mis à jour le 1 mars 2022 à 19h42

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, le PSG n'a absolument pas renoncé à sa volonté de le conserver et lui aurait transmis une offre de prolongation hallucinante. L'offre de la dernière chance pour le convaincre de rester à Paris au moins une saison supplémentaire.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur de toutes les attentions compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain. L'attaquant du PSG a déjà annoncé qu'il n'avait pas encore pris de décision pour son avenir et qu'il ne devrait pas trancher avant l'issue de la double confrontation contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Cela permet donc au PSG d'avoir une opportunité pour négocier avec son attaquant et tenter de trouver un accord. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'entourage de Kylian Mbappé est d'ailleurs divisé au sujet de son avenir. Sa mère aimerait notamment qu'il prolonge à Paris compte tenu de son rôle social en France. De son côté, l'international français semble plus que jamais ouvert à cette idée puisque L'Equipe assurait notamment que ses propos au sujet du record d'Edinson Cavani n'avait rien d'anodin. Le numéro 7 du PSG expliquait effectivement « qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer . »

50M€ par an et une prime de 100M€ !