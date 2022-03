Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vézirian jette un nouveau coup de froid sur l’arrivée de Zinedine Zidane !

Publié le 1 mars 2022 à 18h15 par T.M.

Successeur annoncé de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Zinedine Zidane pourrait toutefois ne jamais venir à en croire Thibaud Vézirian.

Dans les prochains mois, cela pourrait bouger sur le banc du PSG. En effet, le Qatar ne semble plus avoir confiance en Mauricio Pochettino et désormais, le rêve se nomme Zinedine Zidane. Actuellement libre de tout contrat, l’ancien du Real Madrid ne cesse d’être annoncé au Parc des Princes et comme le10sport.com vous l’avait révélé, cela avance plutôt bien en ce sens. Toutefois, tous n’ont pas la même version à propos de l’avenir de Zinedine Zidane. Ainsi, sur sa chaine Youtube , Thibaud Vézirian a répété que cela ne devrait pas se faire.

« Il n’est pas question d’aller au PSG vis-à-vis de sa famille notamment »