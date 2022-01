Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vézirian lâche une bombe sur l’arrivée de Zinedine Zidane !

Publié le 30 janvier 2022 à 10h15 par T.M.

Alors que Zinedine Zidane est annoncé comme le successeur de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Thibaud Vézirian assure que cela ne se fera pas.

L’été dernier, Mauricio Pochettino prolongeait jusqu’en 2023 avec le PSG. Toutefois, l’Argentin ne devrait pas s’éterniser sur le banc parisien. Alors que les critiques sont nombreuses à son encontre, l’entraîneur du PSG pourrait bien être remercié à la fin de la saison. Et pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane, actuellement libre de tout contrat. Zizou est le grand rêve des Qataris et comme le10sport.com vous l’avait révélé, cela avance bien en coulisses pour son arrivée au PSG. Si Zidane semble se rapprocher du Parc des Princes, Thibaud Vézirian n’a lui pas la même version.

« Ce n’est pas possible que ça se fasse »