Mercato - OM : Les nouvelles annonces de Vézirian sur la vente de l’OM !

Publié le 1 mars 2022 à 15h30 par T.M.

Depuis un an maintenant, Thibaud Vézirian répète que l’OM est vendu. Une version que le journaliste maintient malgré les dernières déclarations en provenance de la Canebière.

Arrivé à la tête de l’OM en 2017, Frank McCourt est pleinement impliqué sur ce qui se passe du côté du club phocéen. En effet, dernièrement, Pablo Longoria avait expliqué au Figaro : « Il soutient totalement tous les choix qu’on a faits, et je remercie Frank pour tout cela. Il est engagé, après chaque match il m’envoie des messages, il veut connaître mon ressenti du terrain, transmettre des messages à l’équipe. Le niveau de communication entre nous est très bon et il est à fond derrière le projet. Il donne son ressenti sur tous les sujets, et c’est normal quand tu joues ton capital personnel d’être le premier à délivrer tes impressions. Son opinion est forte, importante, car il prend des risques ». Des propos forts qui en disent long sur les plans de McCourt, qui semble bien loin de faire ses valises alors qu’on annonce que l’OM serait déjà vendu. Toutefois, cette sortie de Longoria n’a clairement pas convaincu Thibaud Vézirian, qui en a rajouté une couche à propos de la vente du club phocéen.

« Laissons nous profiter du feu d’artifice surprise qui est inéluctable et qui va arriver »