Mercato - PSG : Tout se joue maintenant pour ce chouchou de Leonardo !

Publié le 3 mars 2022 à 1h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Franck Kessié devrait bien être un acteur important su prochain mercato estival, avec Leonardo qui aimerait l’attirer au PSG.

Après Gianluigi Donnarumma l’été dernier, Leonardo va-t-il souffler un autre jouer à son ancien club, l’AC Milan ? Voilà un an déjà que le directeur sportif du Paris Saint-Germain semble suivre Franck Kessié, qui se retrouve désormais à quelques mois de son contrat. Mais le PSG n’est pas le seul à avoir été alerté par la situation de l’Ivoirien, puisqu’après plusieurs clubs de Premier League c’est le FC Barcelone qui aurait fait irruption dans ce dossier. « C'est normal de voir le FC Barcelone intéressé » a voué ce mardi Paolo Maldini, directeur technique de Milan. « Le contrat du joueur arrive à expiration et nous n'avons pas encore d'accord. Notre position est claire, c’est celle dictée par le club, et nous ne nous en écartons pas ».

Kessié quittera Milan à la fin de son contrat